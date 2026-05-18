Madagascar: Rugby à XV/Top 12 - Cosfa signe une neuvième victoire

Solides leaders du championnat, les militaires du Cosfa ont dominé le TFMA sur le score de 30 à 19, dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka, lors de la neuvième journée du XXL Energy Top 12. Une victoire bonifiée qui conforte leur statut d'équipe favorite pour le titre national en fin de saison. Avec ce succès assorti d'un bonus offensif, le club omnisports des forces armées s'installe encore un peu plus confortablement en tête du classement provisoire du championnat de Madagascar de rugby à XV.

Le coup d'envoi a été donné à 13 h 05, dans une ambiance déjà électrique au stade Makis. Dès les premières minutes, les militaires imposent leur puissance et s'installent durablement dans le camp adverse. Après plusieurs séquences de pression, le Cosfa ouvre le score grâce à un essai de pénalité à la 12e minute (7-0). Trois minutes plus tard, une erreur défensive du TFMA permet aux militaires d'inscrire un deuxième essai et de prendre rapidement le large (14-0, 15e).

Malgré une domination territoriale du Cosfa, les rugbymen d'Ankasina résistent. Leur première véritable incursion intervient après près d'une demi-heure de jeu, profitant aussi d'un carton jaune infligé au numéro 10 militaire. Le TFMA réduit alors l'écart sur pénalité (14-3, 30e).

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Mais le leader ne relâche pas la pression. Papa Kely inscrit le troisième essai du Cosfa à la 34e minute, portant la marque à 19-3. Dans la foulée, le TFMA réagit en inscrivant son premier essai après plusieurs minutes de domination dans les 10 mètres adverses. À la pause, le Cosfa conserve une avance confortable (19-10).

Entame ratée

Au retour des vestiaires, les militaires frappent rapidement. Une nouvelle offensive est récompensée par un quatrième essai dès la 44e minute pour creuser davantage l'écart, 24-10, 44e. Le TFMA tente de rester au contact avec une pénalité (24-13), mais le Cosfa répond immédiatement par un coup de pied réussi à près de 40 mètres, 27-13, 51e. La rencontre perd ensuite en intensité avec plusieurs interruptions de jeu et une discipline mise à rude épreuve. Deux pénalités successives permettent aux joueurs d'Ankasina de réduire la marque à 30-19 en fin de partie.

À l'issue de la rencontre, Noé Mboazafy Rakotoarivelo, entraîneur du Cosfa, a salué le sérieux de ses joueurs : « Nous prenons chaque match au sérieux sans sous-estimer aucun adversaire. Mes joueurs ont fait l'essentiel en cherchant une neuvième victoire de suite. Nous nous focalisons déjà sur la prochaine rencontre. » Du côté du TFMA, l'entraîneur Fidelis Rakotoniaina, dit Coach Louda, regrettait surtout une entame ratée : « Mes joueurs ont tardé à entrer dans le match durant les vingt premières minutes. Certaines décisions arbitrales étaient aussi contestables. »