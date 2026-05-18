Madagascar: Freund Kitra - L'AS PRRM remporte la troisième édition

18 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les hauts responsables du pays et les diplomates jouent au football. L'équipe de l'AS de la Présidence de la Refondation de la République a remporté le trophée de la troisième édition du tournoi de football à neuf baptisé « Freund Kitra ». Ce tournoi amical organisé par l'association «Les Amis de l'Allemagne» s'est déroulé samedi et dimanche au stade d'Alarobia.

L'AS PRRM s'est imposée sur le fil contre la formation du Centre d'immatriculation de Madagascar (CIM) par 4 à 3 à l'issue de la séance de tirs au but en finale. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge au terme du temps réglementaire de quinze minutes à deux reprises. La Présidence avait écarté l'ambassade de la Grande-Bretagne en demi-finale et le CIM avait de son côté éliminé Planetkurs.

Le tournoi a réuni vingt-quatre équipes réparties en six groupes de quatre. Un match gala entre l'équipe de la Primature dirigée par le chef du gouvernement Mamitiana Rajaonarison et celle de l'ambassade d'Allemagne alignant l'ambassadeur Olivier Knoerich a précédé les demi-finales en début d'après-midi hier.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.