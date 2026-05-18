Madagascar: Freund Kitra - L'AS PRRM remporte la troisième édition

Les hauts responsables du pays et les diplomates jouent au football. L'équipe de l'AS de la Présidence de la Refondation de la République a remporté le trophée de la troisième édition du tournoi de football à neuf baptisé « Freund Kitra ». Ce tournoi amical organisé par l'association «Les Amis de l'Allemagne» s'est déroulé samedi et dimanche au stade d'Alarobia.

L'AS PRRM s'est imposée sur le fil contre la formation du Centre d'immatriculation de Madagascar (CIM) par 4 à 3 à l'issue de la séance de tirs au but en finale. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge au terme du temps réglementaire de quinze minutes à deux reprises. La Présidence avait écarté l'ambassade de la Grande-Bretagne en demi-finale et le CIM avait de son côté éliminé Planetkurs.

Le tournoi a réuni vingt-quatre équipes réparties en six groupes de quatre. Un match gala entre l'équipe de la Primature dirigée par le chef du gouvernement Mamitiana Rajaonarison et celle de l'ambassade d'Allemagne alignant l'ambassadeur Olivier Knoerich a précédé les demi-finales en début d'après-midi hier.