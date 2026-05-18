Madagascar: Tennis/Championnat jeunes - Analamanga compte une relève de qualité

La 4e édition du championnat jeune par équipes de la Ligue de tennis Analamanga s'est achevée dimanche à l'ASUT après trois jours de compétition. Avec 60 joueurs répartis en 30 équipes, l'événement a confirmé le potentiel de la nouvelle génération tout en offrant un précieux outil d'évaluation aux techniciens.

Cette quatrième édition a permis aux espoirs du tennis malgache de montrer leurs progrès techniques, mais aussi leur capacité à évoluer dans un format collectif, où cohésion et communication deviennent essentielles. Des plus jeunes aux juniors confirmés, le niveau affiché laisse entrevoir des perspectives encourageantes pour la relève.

La présidente de la Ligue de tennis Analamanga, Lova Landy Randriamanantsoa, s'est félicitée du succès de l'événement : « Ce championnat confirme l'intérêt des jeunes pour le tennis et l'importance des compétitions par équipes dans leur développement. Les retours des parents et des joueurs sont très positifs. » Elle a également salué le soutien des partenaires comme Rano Visy, Darbel Sirop, Yoplait, Chocolaterie Robert et Vaniala, qui ont contribué à offrir de bonnes conditions de compétition aux participants.

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Pour la Direction technique nationale, cette compétition constituait aussi une opportunité d'observer les joueurs dans des situations spécifiques au jeu en équipe. Dally Randriantefy, directrice technique nationale de la Fédération malgache de tennis, insiste particulièrement sur l'importance du double dans la formation.

« Ces championnats ont permis d'évaluer avec plus de précision les compétences des joueurs en double, souvent sous-estimées dans la formation. Nous avons observé le positionnement, la coordination des déplacements, la communication et la qualité technique au filet », explique-t-elle.

Selon la DTN, ces observations seront utiles pour la catégorie U12, qui devra bientôt préparer les sélections en vue des compétitions zonales prévues au Mozambique à la fin du mois de juin. Malgré le travail restant, Dally Randriantefy note une progression encourageante: « Plusieurs jeunes ont déjà montré une évolution visible depuis le tournoi des Petits Champions. À cet âge, les progrès peuvent être rapides avec un bon encadrement. »

Après ce rendez-vous réussi, la Ligue enchaînera avec le championnat régional prévu du 30 mai au 19 juillet, une nouvelle occasion pour les jeunes talents de poursuivre leur progression. Les résultats finaux ne sont pas encore disponibles au moment où nous mettons sous presse. Nous reviendrons sur les noms des vainqueurs.