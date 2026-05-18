Madagascar: Mondial plomelin - Nisi rétrograde au 7e rang du groupe

L'école de football Nisi a finalement été l'unique représentante de la Grande Île au 38e tournoi international Mondial pupilles U13 de Plomelin en France. La compétition s'est étalée du 14 au 17 mai. L'EF Nisi a perdu deux places comparée à sa performance et son classement lors de sa précédente participation l'an passé, à l'issue de laquelle elle terminait cinquième sur les huit équipes en lice dans son groupe.

Cette fois, l'EF Nisi n'a pu faire mieux que le septième rang sur huit de sa poule. Le porte-fanion du pays a évolué au centre de Pluguffan lors de la phase de groupe et a enregistré une victoire, un match nul et cinq défaites, soit 4 points après les sept matchs du groupe. L'unique victoire de l'équipe a été contre la sélection de Pluguffan lors de la première journée du 14 mai (5-0), après une large défaite 0-4 face à SO Cholet, l'équipe favorite du groupe qui a engrangé cinq victoires et deux nuls.

Le 15 mai, Nisi s'est neutralisée (0-0) contre Ergué-Gabéric puis s'est inclinée devant US Concarneau (0-1) et Vannes OC (1-2). Et lors de la troisième journée, elle s'est pliée devant la Haute Saint-Charles (0-1) et Le Havre AC (0-1). Le centre de formation de football de jeunes Ajesaia ne figurait finalement pas dans la liste des soixante-quatre participants répartis dans les huit groupes. Le trophée de l'édition 2026 a été ravi par le FC Nantes, qui a battu en finale hier le Toulouse FC après la séance de tirs au but (0-0, 4-2). Le FC Nantes a écarté le SM Caen en demi-finale et les Toulousains ont dominé le Dijon FCO.