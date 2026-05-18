Angola: Ouverture officielle du 13e Forum urbain mondial a Baku

Bakou — La visite au stand angolais à l'Expo Urbana, dans le cadre du 13e Forum urbain mondial qui se tient depuis dimanche à Bakou, en Azerbaïdjan, et la participation du pays à la cérémonie d'ouverture officielle marquent le deuxième jour de la participation de la délégation angolaise à l'événement.

La délégation est conduite par le ministre des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, qui prendra la parole ce lundi lors de la cérémonie d'ouverture officielle du forum, qui se déroule jusqu'au 22, sur le thème « Logement pour le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes».

Le stand angolais présentera notamment les projets Sona et Njila, deux initiatives stratégiques du gouvernement angolais axées sur le développement, la décentralisation et l'amélioration de la qualité de vie dans les municipalités.

Des représentants d'entreprises privées présenteront également leurs projets sur le stand, dans le cadre du partenariat avec le gouvernement angolais, pour la transformation des infrastructures et l'aménagement urbain.

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L'événement accueille plus de 20 000 participants venus de 180 pays.

Dimanche, le ministre Carlos Alberto dos Santos a participé à la réunion ministérielle d'évaluation du nouvel Agenda urbain 2036, ayant défendu la nécessité pour le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) d'accélérer la mise en œuvre de ce nouvel agenda, afin d'éviter que l'Afrique ne devienne un espace de vulnérabilité climatique et d'exclusion sociale.

Il a déclaré que cette accélération est indispensable pour que la prochaine décennie soit décisive et permette au continent africain de devenir le moteur du développement durable, de l'innovation et de la prospérité.

Grâce à cette présence accrue au forum, l'Angola devient un participant régulier de cet événement, créé en 2002 à Nairobi, au Kenya.

Le pays a participé à plusieurs éditions, notamment à la 12e édition au Caire, en Égypte, qui portait sur l'urbanisation durable et le rôle des villes africaines dans l'avenir.