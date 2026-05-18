Angola: Les pompiers déplorent 15 décès ce week-end

18 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/VIC/SB

Luanda — Quinze personnes sont décédées et 94 ont été blessées ce week-end dernier en Angola, suite à 143 interventions recensées par le Service de Protection civile et des pompiers (SPCB).

Selon le rapport d'intervention des 72 dernières heures, transmis à l'ANGOP lundi, on constate une augmentation de 35 blessés et un nombre égal de décès et d'interventions équivalent à celui de la même période l'an dernier.

Parmi les décès, sept sont dus à des noyades présumées, cinq à des accidents de la route, et un respectivement à des brûlures (cause encore inconnue) et à des piqûres d'abeilles.

Durant ces 72 heures, le rapport fait état de 52 blessures par piqûres d'abeilles, 33 par accidents de la route, sept par agression, une par électrocution et une par chute.

Au cours des dernières 72 heures, le SPCB a également effectué 240 interventions diverses, dont 175 interventions pré-hospitalières.

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