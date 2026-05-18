Afrique: Huíla - Quatre athlètes sélectionnés pour les Championnats d'Afrique de Taekwondo au Mali

Lubango — Quatre combattants de Benfica de Lubango ont été appelés en sélection pour rejoindre l'équipe nationale de Taekwondo qui participera aux Championnats d'Afrique seniors hommes et femmes, qui se dérouleront du 30 mai au 2 juin à Bamako, la capitale du Mali.

Il s'agit de Matias Saprinho (-87 kg), Elbo Vianja (-80 kg), Tânia Bey (-46 kg) et Luciano Gabriel (-74 kg), sélectionnés pour renforcer l'équipe nationale lors de cette compétition continentale.

L'information a été communiquée ce lundi à Lubango par l'entraîneur de l'équipe masculine, Simão Sumbelelo, qui s'est dit confiant dans le potentiel des athlètes sélectionnés.

Selon le manager technique, l'équipe espère engranger des points importants au classement continental et représenter dignement le pays lors de cette compétition africaine.

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Il a précisé que la délégation angolaise sera composée de 12 athlètes des deux sexes, ainsi que de deux officiels qui accompagneront l'équipe durant la compétition.

Dans l'histoire de ce sport, la province de Huíla a déjà remporté d'importants titres aux niveaux national et international, notamment grâce à feu Malamba, champion et vice-champion dans la catégorie des moins de 82 kg en 2005 et 2009, respectivement.

L'athlète Zé Maria a été sacré champion du tournoi international organisé dans la province de Cabinda, dans la catégorie des moins de 68 kg, tandis que Simão Sumbelelo a également été champion national dans la catégorie des moins de 72 kg.

En 2009, la province de Huíla a également remporté la médaille de bronze lors de la compétition zonale 5 de ce sport, qui s'est déroulée à Luanda.