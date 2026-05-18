Angola: L'évêque de Cuito-Bié appelle à la préservation de la paix familiale

Chinguar — Mgr Vicente Sanombo, évêque du diocèse de Cuito-Bié, a lancé un appel à la préservation de la paix au sein des familles, afin de garantir la stabilité de ces structures sociales, le bien-être et le développement harmonieux de la société.

Le prélat catholique a formulé cet appel dimanche, lors de la messe de clôture du pèlerinage annuel traditionnel au mont Tchimbango, situé dans la municipalité de Chinguar, et marqué par l'ordination de six nouveaux prêtres diocésains.

Cet appel intervient deux jours après les célébrations de la Journée de la famille (15 mai).

Dans son homélie, Mgr Vicente Sanombo a souligné l'importance de renforcer l'unité familiale et a invité les fidèles à prier pour la paix dans les villes, les villages et les pays encore en guerre.

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Pour l'évêque, c'est le moment pour les chrétiens de « semer la paix, de bien vivre avec les autres et de pratiquer la charité ».

S'adressant aux prêtres ordonnés, il les a exhortés à exercer fidèlement leur ministère sacerdotal, en s'appuyant sur les principes bibliques, et à oeuvrer pour le développement de l'Église et de la société en général.

À cet effet, il leur a recommandé de poursuivre leurs investissements dans la formation religieuse et académique.

De son côté, la gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, a réaffirmé la ferme conviction de la province de maintenir un partenariat fructueux avec toutes les Églises dans la lutte pour la restauration des valeurs morales, éthiques, culturelles et patriotiques, ainsi que pour le développement communautaire.

Elle a par ailleurs souligné l'importance du mont Tchimbango, de par sa nature et son histoire, pour inspirer l'unité et la réflexion parmi les chrétiens catholiques.

C'est pourquoi elle a encouragé les pèlerins à profiter de ce lieu pour transformer leur manière d'être, d'exister et d'agir, afin de renforcer le tissu social des familles et de leur permettre d'assumer pleinement leur rôle dans la formation de bons citoyens.

Le pèlerinage au mont Tchimbango, dédié à Notre-Dame de Fatima, a duré trois jours.

Des milliers de fidèles catholiques venus de tout le pays ont assisté à l'événement, qui prévoyait des moments de prières, de chants, de conférences, de récitation du chapelet et de catéchèse.

Des membres des gouvernorats de Bié et de Huambo ont également assisté à la messe de clôture.