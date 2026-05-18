Angola: Seulement 12 000 des 380 000 hectares de terres agricoles de Huíla sont consacrés à la production alimentaire

Lubango — Les données du Recensement agricole, d'élevage et de pêche (RAPP 2019-2020) révèlent que la province de Huíla compte 386 347 hectares appartenant à 320 exploitants, mais que seulement 12 339 hectares sont utilisés pour la production agricole.

Ces informations figurent dans le Rapport sur les résultats des Exploitations agricoles, d'élevage et d'aquaculture, réalisé dans le cadre du RAPP 2019-2020 et mené en 2021 par l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais).

Dans une déclaration à l'ANGOP ce lundi, le chef du service provincial de l'INE à Huíla, Sobral Katrapila, a indiqué que ces 386 347 hectares représentent une superficie moyenne de 1 207 hectares par exploitation.

Il a indiqué que sur les 320 propriétés, 98,4 % sont sous la responsabilité de citoyens nationaux, et concernant leur statut juridique, 70,9 % sont des propriétés individuelles, 23,1 % des sociétés à responsabilité limitée (SARL), 2,8 % des sociétés anonymes (SA), 0,6 % des sociétés publiques et 2,5 % des coopératives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi ces propriétés, 276 sont dédiées à l'agriculture, 105 à l'élevage et deux à l'aquaculture, tandis que 88,8 % (284) sont situées en zone rurale et seulement 96 (30 %) sont raccordées au réseau électrique : 22 sont alimentées par le réseau public, six disposent de leur propre sous-station électrique, 73 fonctionnent grâce à des générateurs et huit grâce à l'énergie solaire.

Concernant la production céréalière, il a expliqué que 186 entreprises pratiquent la culture temporaire du maïs, soit 58,1 % des exploitations, 38 (11,9 %) le sorgho, 41 (12,8 %) le mil, deux le riz (0 %) et quatre (1,3 %) le blé.

Quant aux superficies cultivées en céréales, il a souligné que 6 807 hectares sont consacrés au maïs, 583,2 au sorgho, 362,2 au mil, six au riz et 0,7 au blé.

En ce qui concerne les systèmes d'irrigation, Sobral Katrapila a indiqué que les statistiques montrent que la province compte 138 entreprises disposant de surfaces irriguées allant jusqu'à cinq hectares et 49 exploitations agricoles de cinq à dix hectares.

Il a précisé que 206 (64,4 %) des exploitations agricoles utilisent la traction animale pour la production, 131 la traction mécanique et 11 fonctionnent uniquement avec la main-d'œuvre.