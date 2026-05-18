Angola: Des Obsèques de Nanuto auront lieu mercredi à Lisbonne

Lisbonne — Les obsèques du saxophoniste angolais António Manuel Fernandes « Nanuto », décédé le 15 mai à Lisbonne des suites d'une maladie, auront lieu le mercredi 20 mai au crématorium Vale Flores de Feijó, à Lisbonne.

Selon le programme des obsèques reçu par l'ANGOP, une veillée funèbre se tiendra le 19 mai à 17h00 à la chapelle de l'église São José Operário de Feijó, à Lisbonne.

Né en 1961 à Sambizanga, dans la province de Luanda, Nanuto laisse derrière lui un immense et précieux héritage culturel, illustré par plusieurs albums et reconnu internationalement grâce à ses prestations dans de nombreux pays.

En septembre 2024, pour célébrer ses 50 ans de carrière, Nanuto a lancé le projet « Nanuto Sax From Angola », qui l'a amené à se produire aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne.