Angola: Un nouveau talent promet de révolutionner la kizomba au pays

Luanda — L'artiste Negro Li a partagé, vendredi à Luanda, son désir de se concentrer sur des chansons novatrices aux sonorités invitant à l'introspection, à la sérénité et aux émotions positives.

L'artiste a fait ces déclarations à l'ANGOP lors d'une interview où il a affirmé que son objectif est de transmettre un message d'unité, capable de transmettre optimisme et espoir à tous.

Interrogé sur son optimisme quant à l'avenir de la musique en Angola, Negro Li a déclaré croire fermement en l'avenir de la kizomba et que ce style traverse actuellement une de ses phases les plus prometteuses, grâce à une nouvelle énergie, des sonorités inédites et des approches novatrices, portées par une génération talentueuse qui redéfinit la scène musicale nationale.

L'artiste confie être inspiré par Bonga, Yuri da Cunha, Paulo Flores, Anderson Mário et Gerilson Israel, qui ont considérablement influencé son évolution, qui, selon lui, apportent authenticité, vision et audace pour explorer de nouveaux horizons sonores.

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Francisco Armando João, plus connu sous le nom de Negro Li, est né le 9 juin 1990 à Porto Amboim, dans la province de Cuanza Sul.

Il a commencé à chanter à l'âge de 9 ans en rejoignant la chorale de son église, où il a appris à jouer de la guitare. Plus tard, il a décidé de se perfectionner en chant, guitare et batterie.

Aujourd'hui, il se produit avec son propre groupe, animant des bars, des anniversaires, des mariages, des fiançailles, des baptêmes et autres événements.

L'artiste rêve de sortir un album et de se faire connaître grâce à un travail qui lui permettra de nouer des partenariats avec des entreprises renommées, tant au niveau national qu'international.