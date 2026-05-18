Soudan: Le ministre des AE dirige la délégation soudanaise au 13e Forum urbain mondial à Bakou

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem Ahmed, a dirigé dimanche la délégation soudanaise participant aux travaux du 13e Forum urbain mondial (WUF13), organisé à Bakou par la République d'Azerbaïdjan en coopération avec le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

Lors de son intervention à la réunion ministérielle de haut niveau sur le Nouvel agenda urbain, le ministre a souligné que le forum constitue une plateforme importante pour débattre des défis liés au développement urbain et à la construction de villes sûres et résilientes. Il a indiqué que le thème de cette édition reflète directement la réalité du Soudan, confronté aux destructions causées par les attaques de la milice rebelle des FSR contre les villes et les infrastructures essentielles.

Le ministre a également évoqué les efforts du gouvernement soudanais pour réhabiliter les services de base dans les zones accueillant le retour volontaire des déplacés et réfugiés, ainsi que le lancement d'un projet visant à construire un million de logements destinés aux jeunes à revenu limité.

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Il a en outre, présenté l'initiative de paix globale soumise par le Soudan aux Nations unies et au Conseil de sécurité fin 2025, comprenant une feuille de route pour mettre fin au conflit, protéger les civils, faciliter l'aide humanitaire et soutenir la reconstruction nationale.

En conclusion, le ministre a renouvelé les remerciements du Soudan à l'Azerbaïdjan et à ONU-Habitat pour l'organisation du forum, exprimant l'espoir que ses travaux contribueront à renforcer la coopération internationale en faveur de la reconstruction et du développement urbain durable au Soudan.