Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a salué les contributions des communautés soudanaises à l'étranger au renforcement de l'unité du Soudan ainsi qu'au soutien des efforts de stabilité et de développement, soulignant l'importance de leur rôle dans le processus de reconstruction nationale.

Cell a été faites lors de sa rencontre, hier dans la capitale britannique Londres, avec des membres de la communauté soudanaise, au cours d'une réunion nationale marquée par une atmosphère cordiale et des échanges positifs, en présence de la délégation l'accompagnant.

La rencontre a été marquée par une large interaction et un dialogue soutenu. Dans leurs interventions, les participants ont exprimé leur satisfaction à l'égard de cette visite, réaffirmant leur volonté de soutenir les efforts nationaux visant à renforcer l'unité du Soudan et à réaliser la sécurité, la stabilité et le développement, dans la perspective d'un avenir plus prospère pour le pays. Ils ont également souligné leur engagement à renforcer les liens entre la patrie et ses ressortissants à l'étranger, ainsi qu'à consolider le rôle des communautés soudanaises dans le soutien aux causes nationales.