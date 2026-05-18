Soudan: Al-Savanna - EAU assurent le financement et l'armement de la milice et dirigent la guerre contre le pays

Ali RizgAllah, dit « Al-Savanna », dissident de la milice rebelle, a affirmé que les Émirats arabes unis assuraient entièrement le financement et l'armement de la milice, précisant que du matériel militaire était acheminé directement vers le Darfour par des vols atterrissant sur des pistes rudimentaires aménagées dans plusieurs zones du Darfour et du Kordofan.

Lors d'une conférence de presse tenue samedi à Khartoum, il a indiqué que la milice avait préparé depuis longtemps un plan visant à démanteler le Soudan, ajoutant que la guerre avait été déclenchée sur ordre des Émirats arabes unis, avec leur planification et leur financement intégral. Selon lui, la conduite des opérations militaires est désormais entre les mains des Émirats, tandis que les dirigeants de la milice ne disposent plus de la capacité de mettre fin au conflit.

Il a également déclaré que les Émirats arabes unis dirigeaient la guerre contre le Soudan en entraînant avec certains pays occidentaux et africains dans ce qu'il a qualifié de « complot », affirmant que des mercenaires étrangers étaient recrutés et financés à l'aide d'importantes ressources financières.

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Al-Savanna a adressé un message aux composantes sociales présentes au sein de la milice, affirmant que la voie du retour à la patrie demeurait ouverte. Il a accusé la famille Dagalo de pousser les populations du Darfour et du Kordofan vers « la destruction » pour servir ses intérêts personnels, sans se soucier des pertes humaines ni des souffrances des autres composantes sociales.

Il a par ailleurs affirmé que le chef de la rébellion, Mohamed Hamdan Dagalo « Hemedti », avait été blessé aux abords du quartier général des FAS à Khartoum durant les premiers jours de la guerre. Selon lui, Hemedti se déplacerait actuellement entre plusieurs pays africains, les Émirats arabes unis et Nyala, ajoutant que les Forces armées soudanaises suivaient ses déplacements.