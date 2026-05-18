Soudan: Al-Savanna - EAU assurent le financement et l'armement de la milice et dirigent la guerre contre le pays

17 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Ali RizgAllah, dit « Al-Savanna », dissident de la milice rebelle, a affirmé que les Émirats arabes unis assuraient entièrement le financement et l'armement de la milice, précisant que du matériel militaire était acheminé directement vers le Darfour par des vols atterrissant sur des pistes rudimentaires aménagées dans plusieurs zones du Darfour et du Kordofan.

Lors d'une conférence de presse tenue samedi à Khartoum, il a indiqué que la milice avait préparé depuis longtemps un plan visant à démanteler le Soudan, ajoutant que la guerre avait été déclenchée sur ordre des Émirats arabes unis, avec leur planification et leur financement intégral. Selon lui, la conduite des opérations militaires est désormais entre les mains des Émirats, tandis que les dirigeants de la milice ne disposent plus de la capacité de mettre fin au conflit.

Il a également déclaré que les Émirats arabes unis dirigeaient la guerre contre le Soudan en entraînant avec certains pays occidentaux et africains dans ce qu'il a qualifié de « complot », affirmant que des mercenaires étrangers étaient recrutés et financés à l'aide d'importantes ressources financières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Al-Savanna a adressé un message aux composantes sociales présentes au sein de la milice, affirmant que la voie du retour à la patrie demeurait ouverte. Il a accusé la famille Dagalo de pousser les populations du Darfour et du Kordofan vers « la destruction » pour servir ses intérêts personnels, sans se soucier des pertes humaines ni des souffrances des autres composantes sociales.

Il a par ailleurs affirmé que le chef de la rébellion, Mohamed Hamdan Dagalo « Hemedti », avait été blessé aux abords du quartier général des FAS à Khartoum durant les premiers jours de la guerre. Selon lui, Hemedti se déplacerait actuellement entre plusieurs pays africains, les Émirats arabes unis et Nyala, ajoutant que les Forces armées soudanaises suivaient ses déplacements.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.