Soudan: Sudanair reprend le transport des pèlerins après neuf ans d'interruption

17 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La compagnie nationale Sudan Airways (Sudanair) a repris dimanche ses vols de transport des pèlerins soudanais vers les lieux saints, après une interruption de neuf ans, avec le départ du premier vol transportant 100 pèlerins de l'aéroport international de Port-Soudan vers Médine.

Le directeur général de la compagnie, M. Mazen Al-Awad, a qualifié cette reprise d'étape importante marquant le retour du transporteur national à son rôle historique dans le transport des pèlerins pour la saison du Hajj 1447H.

Il a affirmé que Sudanair s'engage à assurer des services de transport aérien sûrs et confortables grâce à des dispositions opérationnelles intégrées, soulignant que cette reprise contribuera également au soutien de l'économie nationale.

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