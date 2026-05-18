Congo-Kinshasa: Ebola - Dr Michel Muvudi préconise la surveillance à base communautaire

Expert en santé publique, Dr Michel Muvudi préconise la surveillance à base communautaire pour faire face à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri.

Réagissant samedi 16 mai sur Radio Okapi, il a insisté sur la nécessité de mettre en place des mesures de riposte rapide face à cette maladie.

Dr Muvudi a également exprimé son soutien à la population de l'Ituri.

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« La propagation rapide des cas doit nous amener à renforcer les zones de santé », a-t-il déclaré.

Selon cet expert, depuis plusieurs années, les épidémies d'Ebola se caractérisent par une détection tardive, ce qui rend indispensable le renforcement prioritaire des zones de santé.

Il estime que plus ces structures seront équipées et renforcées en capacités, plus les premières réactions seront rapides, efficaces et capables de limiter la propagation de la maladie.

« Une fois de plus, l'implication et la participation de la communauté à travers une communication efficace restent le pilier essentiel de toute riposte. Tirant les leçons de la pandémie de la COVID-19, la participation communautaire doit être au coeur de chaque intervention. Pour cette épidémie, nous invitons les partenaires techniques et financiers à apporter un appui coordonné au gouvernement dans une approche multisectorielle », a poursuivi le Dr Michel Muvudi.