Congo-Kinshasa: L'OCC doté de nouveaux équipements de laboratoires d'analyses

17 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement a doté, samedi 16 mai à Kinshasa, l'Office congolais de contrôle (OCC) de kits de laboratoires d'analyses physico-chimiques et microbiologiques.

La remise de ces équipements a été effectuée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku.

Il a précisé que ces kits sont capables de traiter plusieurs paramètres simultanément, réduisant ainsi considérablement les délais d'analyse.

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Selon le ministre, ces nouveaux équipements permettront d'améliorer la qualité des contrôles, de renforcer les capacités d'analyse et de garantir le respect des normes nationales et internationales.

« Je suis heureux que nous disposions de ces laboratoires à Kinshasa, à Matadi et à Kalemie. Dans les trois mois, ils seront également installés à Lubumbashi, avec des laboratoires physico-chimiques et microbiologiques. La RDC est donc en train de renforcer ses capacités de contrôle », a expliqué Julien Paluku.

Ce membre du Gouvernement Suminwa a également annoncé d'autres innovations dans le secteur des normes et de la conformité.

Pour sa part, la directrice générale intérimaire de l'OCC, Christelle Muabilu, a souligné que l'acquisition de ces équipements de pointe constitue une étape majeure dans la modernisation de l'institution.

« Ces équipements permettront non seulement d'accroître la fiabilité de nos résultats, mais aussi de renforcer notre contribution stratégique à la protection de la santé publique. Ils constituent un véritable levier d'innovation », a-t-elle déclaré.

Dans un contexte marqué par l'accélération et la complexification des échanges commerciaux, la question de la conformité des produits devient une priorité majeure, a également souligné le directeur général de BIVAC, Olivier Laderer.

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