Congo-Kinshasa: Godefroy Talabulu - « L'école congolaise devient un endroit où nous formons l'homme dans son intégralité »

Le ministère de l'Éducation nationale a posé les jalons de l'intégration du narratif Genocost dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire en RDC.

Invité de Radio Okapi, le conseiller en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au sein de ce ministère, Godefroy Talabulu, a expliqué qu'à ce stade, un guide national de formation ainsi que des outils pédagogiques adaptés sont en cours d'élaboration.

Il a également précisé que la thématique du Genocost est progressivement intégrée dans les différents cours de manière transversale, en fonction des niveaux d'apprentissage des élèves.

« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où l'école congolaise n'est plus seulement un lieu de transmission des connaissances, mais aussi un cadre où l'on forme l'homme dans son intégralité », a souligné Godefroy Talabulu.

Selon lui, si les enfants ne développent pas l'amour de la patrie ni celui de leur prochain, la nation congolaise ne pourra pas se construire durablement.

Godefroy Talabulu s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda: