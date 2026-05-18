Congo-Kinshasa: Plus de 50 militaires condamnés à 3 ans de servitude pénale pour dissipation de munitions à Kisangani

17 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Cinquante-huit militaires du 3 415e régiment des FARDC ont été condamnés à trois ans de servitude pénale principale chacun pour indiscipline, rébellion et dissipation de munitions de guerre.

Ce verdict du Tribunal militaire de garnison de Kisangani est tombé vendredi 15 mai, à l'issue du procès opposant l'auditeur militaire et le ministère public à 84 militaires de ce régiment.

Les soldats condamnés devront également s'acquitter d'une amende de 300 000 francs congolais chacun au titre des frais de justice.

En revanche, seize militaires ont été acquittés par la juridiction militaire.

S'agissant des dix derniers prévenus, le tribunal s'est déclaré non saisi, estimant que la procédure de flagrance ne pouvait être appliquée à leur situation.

Ces quatre-vingt-quatre militaires avaient été arrêtés dans le territoire de Walikale, avant d'être transférés sous haute sécurité à Kisangani pour répondre de leurs actes devant la justice.

Ce verdict met ainsi un terme à une affaire judiciaire très suivie par la population locale.

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