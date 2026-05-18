Sénégal: Tivaouane - Le rythme d'approvisionnement en moutons rassurant, malgré de probables hausses de prix (Service d'élevage)

Tivaouane — La dynamique d'approvisionnement du marché en moutons de Tabaski est "encourageante" dans le département de Tivaouane (ouest) et d'un niveau "supérieur" à celui de l'année dernière à la même période, rassure Samba Camara, chef du service départemental de l'élevage, qui alerte toutefois sur une probable hausse des prix, liée au coût de l'aliment bétail.

Dans un entretien avec l'APS, Camara a assuré que les indicateurs actuels sont rassurants par rapport à ceux de l'année dernière, à la même période.

"L'effectif enregistré, à ce jour, est supérieur à celui de l'année dernière à la même période", a-t-il indiqué, précisant que les équipes techniques assurent un suivi quotidien des entrées de moutons dans les marchés à bétail, afin de prévenir toute tension d'approvisionnement.

Sans toutefois donner de chiffres, Samba Camara note que les flux d'animaux restent soutenus dans les différents points de vente du département et devraient encore augmenter à mesure que l'on s'approche de l'Aïd el-Kébir, période de forte pression sur les marchés.

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Cette dynamique est jugée encourageante pour les consommateurs, même si les acteurs du secteur alertent sur des contraintes structurelles susceptibles d'impacter les prix.

La flambée du coût de l'aliment bétail, qui pèse lourd sur les charges des éleveurs et commerçants, figure en première ligne des contraintes identifiées.

"L'aliment bétail a connu une hausse intenable ces dernières semaines, ce qui impactera naturellement les prix des moutons", a averti le chef du service départemental de l'élevage de Tivaouane.

Il a évoqué, à ce sujet, une tendance haussière probable sur les marchés, dans les jours à venir.

Le secteur reste également confronté au vol de bétail, ciblant notamment des petits ruminants, une situation qui inquiète les éleveurs et acteurs locaux.

Les services de l'élevage annoncent le renforcement des dispositifs de surveillance sanitaire et de contrôle des mouvements de bétail.

Des équipes vétérinaires se déploient dans les marchés et points de rassemblement, afin de garantir la bonne santé des animaux destinés à la vente.

Elles mènent des actions de sensibilisation auprès des éleveurs et commerçants sur le respect des normes vétérinaires et des bonnes pratiques sanitaires.

Parallèlement, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité collaborent, pour sécuriser les axes de convoyage et lutter contre le vol de bétail.

Elles appellent à une Tabaski placée sous le signe de la solidarité, de la responsabilité et du respect des mesures sanitaires, réaffirmant leur mobilisation pour un bon déroulement de l'événement.

Les services compétents invitent les populations à privilégier les circuits officiels et les marchés reconnus pour l'achat de leurs moutons et d'éviter les achats de dernière minute afin de limiter les tensions sur les prix.