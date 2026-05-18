Sénégal: Les entreprises invitées à contribuer aux efforts d'embellissement des espaces publics

Kaolack — Le directeur du cadre de vie et de l'hygiène publique, Serigne Kosso Sène, appelle les entreprises à contribuer aux efforts d'aménagement et d'embellissement des espaces publics, en perspective notamment des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) que le Sénégal va abriter du 31 octobre au 13 novembre 2026.

M. Sène a lancé cet appel lors de l'inauguration d'une "place publique réhabilitée, aménagée, embellie et valorisée" par ses services dans la commune de Kaolack (centre), samedi, dans le cadre du programme "Taaral Saloum" (Embellir Saloum, en wolof).

Il a rappelé avoir lancé récemment une initiative consistant à amener les entreprises à s'engager dans la dynamique des efforts d'aménagement et d'embellissement des espaces publics en perspective des JOJ de Dakar 2026.

"Nous lançons cette dynamique qui est fondée sur un principe simple mais ambitieux : +une entreprise, un espace de proximité+. L'objectif est clair : permettre aux entreprises d'investir directement dans l'embellissement, le verdissement et la valorisation des espaces publics à travers tout le Sénégal", a-t-il expliqué.

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Il a signalé que dans cette perspective, "14 sites stratégiques" à aménager ont été identifiés dans la commune de Kaolack, avec l'accompagnement d'entreprises locales.

"Ces futurs aménagements traduisent notre volonté de transformer progressivement les espaces urbains en lieux plus verts, plus attractifs, plus fonctionnels et plu agréables pour les populations", a-t-il fait valoir.

Il a invité les entreprises implantées dans la région de Kaolack et partout ailleurs sur le territoire sénégalais à rejoindre cette dynamique nationale et citoyenne, estimant qu"'investir dans le cadre de vie, c'est également investir dans l'image de nos territoires, dans le bien-être des populations et dans l'avenir du Sénégal".

"L'ambition de l'Etat du Sénégal, à travers la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique, est claire et sans équivoque : faire du cadre de vie une réalité tangible", a insisté le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique.

Selon M. Sène, dans toutes les communes, quartiers et villages du Sénégal, "chaque espace mérite d'être valorisé, chaque population mérite de vivre dans un environnement sain, organisé et durable".

Il a ajouté que cette vision "s'inscrit pleinement" dans les ambitions des pouvoirs publics de placer la question de l'amélioration des conditions de vie des populations et de la préservation de l'environnement "au coeur de notre modèle de développement durable et équitable des territoires".

"Un pays qui se développe, c'est d'abord un pays où l'on vit bien, respire de l'air pur, où les enfants grandissent dans des espaces verts et sécurisés, où les femmes et les hommes sont fiers de leurs localités. Nous y travaillons sérieusement avec méthode, engagement et conviction", a déclaré M. Sène.