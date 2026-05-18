Sénégal: Louga - 25 jeunes formés aux métiers de la sécurité par une agence locale

Louga — Vingt-cinq jeunes de Louga (nord-ouest) formés aux métiers de la sécurité ont reçu samedi leur diplôme marquant la fin de leur formation, sous l'égide de de l'agence Zone nord sécurité professionnelle.

Au total, 25 jeunes ont bénéficié de cette formation axée sur la sécurité et la protection des personnes et des biens, dans le cadre d'une politique de professionnalisation de ce milieu, a expliqué le président du comité d'administration de l'Association sénégalaise des formateurs professionnels privés (ASFOPP), Mamadou Ndour Wade.

S'exprimant à l'issue de la cérémonie de remise de diplômes aux récipiendaires, il a indiqué que la formation dispensée repose sur "une approche complète, sérieuse et réaliste".

Dans cette dynamique, il a précisé que certains candidats initialement retenus n'ont pas été admis au terme du processus en raison de problèmes de santé ou de moralité.

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Selon lui, cette initiative ne se limite pas uniquement à la sécurisation des événements, mais vise également à former des jeunes capables de contribuer à la protection de leurs quartiers et de leurs communautés.

"Chaque jeune doit se sentir investi d'une mission de protection de son prochain et de son environnement", a-t-il souligné.

Fort de 36 années d'expérience, dont 21 passées dans les forces spéciales, Mamadou Ndour Wade a lancé un appel aux jeunes, les invitant à s'orienter davantage vers des métiers porteurs.

Il les a exhortés à "ne pas être trop pressés" et à miser sur des formations professionnelles adaptées aux réalités du marché du travail.