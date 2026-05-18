Sénégal: Sédhiou - Un élu local plaide pour un renforcement du lycée Balla Moussa Daffé en infrastructures sportives et technologiques

Sédhiou — L'élu local Moussa Dramé, parrain des journées culturelles tenues ce samedi au lycée Balla Moussa Daffé de Sédhiou (sud), a lancé un appel en faveur d'un accompagnement renforcé de cet établissement scolaire en infrastructures sportives et équipements technologiques.

La réussite académique est indissociable d'un cadre moderne, incluant des terrains adaptés pour le sport scolaire et des outils numériques capables de stimuler la compétitivité et l'excellence, a déclaré M. Dramé, également acteur culturel, à l'occasion de la grande finale des compétitions interclasses de ces journées culturelles.

Aussi, Moussa Dramé a-t-il appelé à un soutien renforcé pour doter l'établissement d'infrastructures sportives et d'équipements technologiques.

Le parrain des journées culturelles du lycée Balla édition 2026, Moussa Dramé a appelé à un soutien renforcé pour doter l'établissement d'infrastructures sportives et d'équipements technologiques.

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La réussite scolaire des élèves dépend également d'un environnement moderne, combinant infrastructures sportives adaptées pour l'épanouissement physique et outils numériques pour améliorer la qualité de l'enseignement, a fait valoir M. Dramé, par ailleurs adjoint au maire de Dioudoubou, dans le département de Goudomp.

Il a expliqué que son plaidoyer vise à créer un cadre propice à l'excellence et qui soit capable d'élever les résultats du lycée et de préparer les jeunes aux défis du monde contemporain.

Il a également invité les autorités à doter le lycée de moyens technologiques pour booster l'enseignement scientifique et améliorer les résultats des élèves en français.

Le proviseur du lycée Balla Moussa Daffé, Djibril Badji, a abondé dans le même sens, soulignant l'importance de valoriser le terrain de football et de développer d'autres disciplines comme le basket, le handball et le volleyball.

Les différents intervenants ont unanimement insisté sur la nécessité d'investir dans ces domaines, afin de consolider les acquis du lycée, reconnu pour ses bons résultats et de préparer les élèves à relever les défis du monde contemporain.

Ils ont enfin invité les élèves à conjuguer travail et discipline pour viser "un excellent taux de réussite au baccalauréat".