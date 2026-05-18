Sénégal: Matam - Le festival départemental du sport scolaire clôturé par les finales en football et athlétisme

Matam — Le festival départemental du sport scolaire de Matam (nord) a pris fin samedi soir avec les finales des épreuves de football et d'athlétisme, marquant ainsi la fin de six mois de compétition entre des établissements scolaires relevant de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de la région.

En football, la finale junior-sénior a été remportée par les Cours privés Salndu Fouta de Thilogne devant le lycée de Boyinadji, 4-2 à l'issue des tirs au but, après un nul vierge à la fin du temps règlementaire.

Chez les minimes, l'équipe cadette de Sinthiou Garba a battu, en finale, celle de Sinthiou Mogo, également aux tirs au but (3-0), alors que Boyinadji a pris le dessus sur les cadets du Collège d'enseignement moyen (CEM) de Dabia.

En athlétisme, le relais 4x100 a été remporté dans toutes les catégories par le lycée de Sédo Sébé, de la commune de Nabadji Civol.

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En basketball, la finale a été remportée, chez les filles, par les élèves du CEM Mamoudou Touré de Matam

Les élèves du lycée Fadel Kane de Matam ont quant à eux dominé le tournoi de basketball chez les juniors-séniors.

"Dans l'ensemble, le festival s'est bien passé. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime car, nous avons enregistré une participation active de tous les établissements et une présence massive des élèves, qui ont compris que le sport participe beaucoup à l'amélioration des enseignements", a dit Al Ousseynou Kâ, IEF de Matam.

Il a signalé que les élèves étaient engagés dans plusieurs disciplines collectives et individuelles, ajoutant que 534 médailles ont été distribuées, de même que 16 jeux de maillot et 11 trophées.

Les compétitions qui ont débuté au mois de novembre ont connu des arrêts dus aux perturbations liées à la grève de plusieurs semaines des enseignants.