Afrique: Confédération africaine d'athlétisme - Jackson Tuwei devient président par intérim

Dakar — Le Kenyan Jackson Tuwei a été désigné samedi pour assurer l'intérim à la présidence du conseil de la Confédération africaine d'athlétisme(CAA) jusqu'aux prochaines échéances électorales prévues en 2027, a-t-on appris auprès de cette instance dirigeante continentale.

Le général Tuwei, qui dirigeait jusque-là Athletics Kenya, intervient après le décès du président de la Confédération africaine d'athlétisme et membre du conseil de World Athletics, le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum, mercredi, à Yaoundé, à l'âge de 75 ans.

Le conseil de la Confédération africaine d'athlétisme s'est réuni à Accra, en marge des championnats d'Afrique d'athlétisme, pour se pencher sur la situation actuelle liée à la disparition de son président Hamad Kalkaba Malboum, selon un communiqué.

Le général Tuwei va ainsi assurer l'intérim à la présidence du conseil de la Confédération africaine d'athlétisme jusqu'aux prochaines échéances électorales en 2027, Tonobok Okowa du Nigéria devenant senior vice-président