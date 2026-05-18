Somalie: Le pays à un «tournant critique», près de six millions de personnes menacées par l'insécurité alimentaire

En Somalie, après le Programme alimentaire mondial (PAM), c'est l'ONG Mercy Corps qui s'inquiète de la situation de famine qui pourrait toucher près de 7 millions de personnes. Le pays compte 15 millions d'habitants. L'accumulation de facteurs, le manque de pluie, la guerre en Iran, la diminution des aides internationales affectent directement le pays qui est « à un tournant critique », selon l'organisation d'aide américaine en Somalie.

En Somalie, toutes les régions rurales du pays sont touchées par cette crise alimentaire, indique l'ONG Mercy Corps, près de 70 % du territoire national. Une crise accentuée par le conflit au Moyen-Orient qui fait grimper les prix et une saison des pluies catastrophiques, explique Daud Jiran, le directeur national de l'organisation américaine en Somalie.

« La situation est d'autant plus grave que les pluies ont été très faibles ces derniers temps. La principale saison des pluies dans le pays a été déficitaire, et on estime qu'environ 6,5 millions de personnes sont désormais confrontées à l'insécurité alimentaire ».

Avec la baisse des aides internationales, «il ne s'agit plus seulement de survie, mais d'une situation de fin de vie»

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L'ONG dénonce également la baisse concrète des aides internationales qui a entrainé la fin de plusieurs missions d'urgence en Somalie. Daud Jiran évoque la situation de survie pour de nombreuses familles.

« De nombreuses familles arrivent aujourd'hui dans des camps de déplacés et il ne s'agit donc plus seulement de survie, mais d'une situation de fin de vie. Nous espérons que la communauté internationale saura se mobiliser et apporter un soutien immédiat. »

L'organisation Mercy Corps rappelle qu'en 2011, le retard de la réponse humanitaire a entrainé une crise sans précédent. Selon les estimations des ONG, 250 000 personnes avaient perdu la vie.