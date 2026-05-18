Comores: Retour progressif au calme après le gel de la hausse du carburant par le gouvernement

Aux Comores, le calme revient progressivement après plusieurs jours de grève et de tensions liées à la hausse des prix du carburant. À Moroni, commerces, taxis et vendeurs ambulants ont repris leurs activités dimanche 17 mai 2026, au lendemain de la décision du gouvernement de suspendre l'augmentation des tarifs. Mais malgré le communiqué, certaines stations-service continuaient la veille d'appliquer les prix hauts, disant attendre un arrêté officiel pour appliquer la baisse. De leur côté, les autorités étudient la « possibilité de les accompagner dans la mesure du possible ».

« Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien à manger, mais le gouvernement a fait la sourde oreille », explique Fikira Allaoui. Dans l'archipel des Comores, la crise est passée. Les taxis circulent à nouveau dans les rues de la capitale de quelque 100 000 habitants, les commerces ont rouvert et les vendeurs ambulants ont repris leurs activités.

Pour Youssouf Ali Mchangama, le mouvement allait bien au-delà des seuls syndicats. « C'était de l'huile, pour ne pas dire de l'essence, mise sur le feu. Je comprends très bien la colère. C'était le combat de toute une population ».

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Les violences et les affrontements ont marqué les esprits. Mlanao Rolland redoutait un basculement plus grave de la situation. « Je remercie le gouvernement de prendre cette décision, sinon le pays sera en chaos, mais s'il augmente à nouveau, la population ne peut pas. Ils vont manifester encore ».

Des difficultés toujours présentes

Même si le calme semble revenir dans la capitale, Cherif estime que les difficultés à l'origine de la colère restent toujours présentes. « Le gouvernement doit réfléchir à beaucoup d'aspects. Le chômage, améliorer un peu la situation de vie, améliorer la situation des personnes. Le Comorien ne vit pas bien. Le Comorien résiste ».

Si Moroni revit, à Anjouan en revanche, l'activité restait fortement perturbée ce dimanche 17 mai 2026 avec très peu de taxis en circulation et aucun bus dans la journée.