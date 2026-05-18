Tunisie: Ce que prévoit la CDN 3.0 pour l'empreinte carbone au pays en 2030

La Tunisie compte porter la réduction de l'intensité carbone de son économie de 46,4%, en 2030 et de 62% en 2035, selon la Contribution déterminée au niveau national (CDN) 3.0, qui a été au centre d'un débat ce week-end, à Gammarth, dans le cadre d'un séminaire sur la mise en oeuvre de la politique climat CDN 3.0.

La révision à la hausse de l'ambition climatique dans le domaine de l'atténuation découle, en grande partie, de l'accélération de la politique de transition énergétique à travers le renforcement de la politique d'efficacité énergétique et du déploiement massif des énergies renouvelables qui représentera «50% du Mix électrique à l'horizon 2035 ».

« La CDN initiale de la Tunisie (2015) avait pour objectif de baisser l'intensité carbone de l'économie Tunisienne de 41 % en 2030 par rapport à son niveau de 2010 (année de référence).

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La mise en oeuvre de la CDN 3.0 nécessitera une mobilisation des ressources financières dans les domaines de l'atténuation et de l'adaptation de l'ordre de 55 milliards de dollars américains (USD) sur la période 2026-2035 (soit environ 161,29 milliards de dinars) réparties entre atténuation (47%) et adaptation (53%), selon le document de la CDN distribuée à l'occasion du séminaire organisé par le Forum National de l'Adaptation aux Changements Climatiques (FNACC) .

La CDN 3.O prévoit notamment, une baisse pour la première fois en termes absolus des émissions nettes des GES ( gaz à effet de serre) de 34 % en 2035 par rapport à 2010, cette baisse confirme la volonté de la Tunisie de renforcer son ambition climatique et de parvenir à un découplage absolu et durable entre croissance économique et évolution des émissions des GES.

La nouvelle Contribution a identifié des cibles chiffrées d'adaption au niveau des sept domaines thématiques, lesquels sont les ressources en eau et l'assainissement, l'agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire, la santé et les services de santé, les écosystèmes et la biodiversité, les infrastructures et les établissements humains, le patrimoine culturel et les savoirs traditionnels et les moyens de subsistance

Parallèlement, des domaines complémentaires et transversaux ont été ajoutés avec, également, des cibles quantifiées. Ces domaines concernent notamment les aspects de renforcement des capacités, de transfert technologique et d'accompagnement des groupes spécifiques.

La CDN3.0 de la Tunisie représente une continuation des engagements déjà pris, au titre de la CDN initiale (2015) et la CDN actualisée (2021) soumises au secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unis sur les changements climatiques (CCNUCC).

En dépit de sa faible contribution aux émissions mondiales des GES, la Tunisie est très vulnérable aux impacts du dérèglement climatique. Toutefois, la Tunisie a montré un engagement continu à contribuer aux efforts mondiaux dans le domaine de l'atténuation des émissions GES.)

Le Forum National de l'Adaptation aux Changements Climatiques (FNACC) ets une plateforme multi-acteurs, réunissant la société civile, les collectivités locales, le secteur privé, et les médias. Ce forum qui compte environ 120 membres, a pour objectif notamment, d'accompagner la mise en oeuvre territoriale de la

CDN 3.0 et de renforcer la mobilisation, le partage d'expériences et le plaidoyer en faveur de l'adaptation aux changements climatiques.