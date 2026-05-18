Tunisie: Vaste coup de filet à Ettadhamen - Plusieurs trafiquants de drogue arrêtés

17 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une patrouille relevant de la brigade des recherches judiciaires d'Ettadhamen (gouvernorat d'Ariana) a arrêté cinq individus, âgés de 18 à 39 ans issus de ce quartier et a saisi cinq sacs en plastique contenant une poudre blanche suspecte, trois morceaux de cannabis et deux motos, a fait savoir dimanche une source sécuritaire à l'agence TAP.

Après consultation du parquet, il a été décidé de les placer en garde à vue pour détention de substances stupéfiantes en vue de la consommation et du trafic.

Parallèlement, une patrouille conjointe des brigades des recherches et de l'investigation et des recherches judiciaires de la garde nationale de Ben Arous, appuyées par les unités d'interventions rapides, a démantelé un réseau criminel qui s'active dans le trafic de drogue à El Medina Eljadida (Nouvelle Medina). L'opération a permis d'interpeller six personnes âgées de 34 à 44 ans habitant la région, ainsi que quatre éléments recherchés dans des affaires de droit commun et condamnés à des peines de prison allant jusqu'à 16 ans.

Selon la même source, les agents ont saisi une plaquette de cannabis, une quantité de poudre blanche suspecte, des comprimés psychotropes de type Lexomil ainsi qu'un camion léger utilisé dans les déplacements des membres du réseau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le parquet a ordonné leur maintien en détention pour constitution d'un réseau criminel suspecté de détention, consommation transport et trafic des stupéfiants.

Dans le même cadre, les unités des recherches judiciaires de la garde nationale de Sfax et des unités d'interventions rapides, ont arrêté trois individus âgés de 27 à 42 ans, originaires de la région qui s'activent dans le trafic de drogue.

Cette opération a permis la saisie de quatre sacs en plastique contenant une poudre blanche suspectée d'être de la cocaïne, des morceaux de cannabis de différentes tailles, une voiture et une somme d'argent d'environ 65 mille dinars.

Le parquet a ordonné le placement en garde à vue des suspects pour détention, consommation et trafic de drogue.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.