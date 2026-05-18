Tunisie: Vaste coup de filet à Ettadhamen - Plusieurs trafiquants de drogue arrêtés

Une patrouille relevant de la brigade des recherches judiciaires d'Ettadhamen (gouvernorat d'Ariana) a arrêté cinq individus, âgés de 18 à 39 ans issus de ce quartier et a saisi cinq sacs en plastique contenant une poudre blanche suspecte, trois morceaux de cannabis et deux motos, a fait savoir dimanche une source sécuritaire à l'agence TAP.

Après consultation du parquet, il a été décidé de les placer en garde à vue pour détention de substances stupéfiantes en vue de la consommation et du trafic.

Parallèlement, une patrouille conjointe des brigades des recherches et de l'investigation et des recherches judiciaires de la garde nationale de Ben Arous, appuyées par les unités d'interventions rapides, a démantelé un réseau criminel qui s'active dans le trafic de drogue à El Medina Eljadida (Nouvelle Medina). L'opération a permis d'interpeller six personnes âgées de 34 à 44 ans habitant la région, ainsi que quatre éléments recherchés dans des affaires de droit commun et condamnés à des peines de prison allant jusqu'à 16 ans.

Selon la même source, les agents ont saisi une plaquette de cannabis, une quantité de poudre blanche suspecte, des comprimés psychotropes de type Lexomil ainsi qu'un camion léger utilisé dans les déplacements des membres du réseau.

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Le parquet a ordonné leur maintien en détention pour constitution d'un réseau criminel suspecté de détention, consommation transport et trafic des stupéfiants.

Dans le même cadre, les unités des recherches judiciaires de la garde nationale de Sfax et des unités d'interventions rapides, ont arrêté trois individus âgés de 27 à 42 ans, originaires de la région qui s'activent dans le trafic de drogue.

Cette opération a permis la saisie de quatre sacs en plastique contenant une poudre blanche suspectée d'être de la cocaïne, des morceaux de cannabis de différentes tailles, une voiture et une somme d'argent d'environ 65 mille dinars.

Le parquet a ordonné le placement en garde à vue des suspects pour détention, consommation et trafic de drogue.