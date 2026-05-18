Tunisie: Hypertension - Un mal silencieux en forte progression au pays

Le Président de l'Association tunisienne des maladies rénales, de dialyse et de transplantation rénale, Habib Skhiri, a indiqué ce dimanche 17 mai 2026 que seulement 40 % des patients diagnostiqués avec une hypertension artérielle suivent réellement un traitement, mettant en garde contre le lien étroit entre cette maladie et les atteintes rénales.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, célébrée le 17 mai de chaque année, il a révélé qu'environ 2,4 millions de Tunisiens souffrent d'hypertension. Toutefois, seuls 49 % des cas ont été diagnostiqués, tandis que seulement 16 % des patients diagnostiqués parviennent à atteindre les objectifs thérapeutiques.

Selon des statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport de 2025, le taux d'hypertension chez les personnes âgées de 30 à 79 ans atteint 36 % en Tunisie, contre 34 % au niveau mondial.

Le Dr Habib Skhiri a souligné que cette maladie reste facile à diagnostiquer, mais qu'un grand nombre de personnes ignorent encore qu'elles en sont atteintes. Il a rappelé que l'hypertension constitue l'une des principales causes de mortalité et représente un facteur majeur des maladies cardiovasculaires.

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Il a également précisé que le nombre de patients ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. L'obésité figure parmi les principales causes favorisant l'apparition de l'hypertension, suivie du diabète puis des maladies rénales.

Décrite comme un « mal silencieux », l'hypertension peut néanmoins se manifester par certains signes avant-coureurs tels que les maux de tête, les troubles de la vision ou encore les acouphènes, ce qui nécessite un contrôle rapide de la tension artérielle.

Le spécialiste a appelé les personnes les plus exposées notamment les diabétiques, les personnes obèses, les individus soumis à un stress permanent, les personnes ayant des antécédents familiaux d'hypertension ou de maladies rénales, les seniors de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les fumeurs ainsi que les personnes souffrant de troubles du sommeil à surveiller régulièrement leur tension.

Concernant la prévention, il a recommandé l'adoption d'un mode de vie sain à travers la perte de poids, une alimentation équilibrée pauvre en sel, une consommation accrue de potassium présent dans les fruits et légumes, l'arrêt du tabac et de l'alcool, ainsi que la pratique d'une activité physique régulière et d'exercices de relaxation et de respiration.

Le médecin a enfin rappelé les nouvelles références utilisées pour évaluer précisément la tension artérielle : une tension est considérée normale lorsqu'elle est inférieure à 120/80 mmHg, anormale lorsque la pression systolique se situe entre 120 et 129 mmHg avec une pression diastolique inférieure à 80 mmHg, et élevée lorsque les valeurs atteignent entre 130 et 139 mmHg pour la systolique et entre 80 et 89 mmHg pour la diastolique.