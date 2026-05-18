Tunisie: Les agriculteurs alertent sur la vente de moutons du sacrifice sur Instagram

17 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Président de la Syndicat Tunisien des Agriculteurs, Midani Dhaoui, a estimé que l'achat des moutons de l'Aïd, via le réseau social « Instagram », était inacceptable, appelant les citoyens à se diriger plutôt vers les marchés hebdomadaires. Cette déclaration a été faite lors de son intervention sur la radio.

Il a souligné qu'une hausse des prix des moutons de 100 à 150 dinars par rapport à l'année dernière était considérée comme acceptable, expliquant en revanche qu'il était inadmissible que l'augmentation atteigne 500 dinars pour un seul agneau.

Le Président du syndicat a, ainsi, appelé le citoyen à faire preuve de discernement et à acheter un sacrifice abordable, dont le prix varie entre 900 et 1 500 dinars, signalant au passage que l'éleveur a déjà vendu son cheptel depuis deux mois au profit des intermédiaires.

Dhaoui a également fait remarquer que le pouvoir d'achat du citoyen ne permettait pas l'acquisition de moutons à des prix exorbitants, selon son estimation.

Enfin, il a indiqué que malgré la baisse du cheptel, les bêtes restent disponibles sur les marchés, rappelant que les besoins des familles tunisiennes s'élèvent à environ 950 000 têtes, tandis que le taux de pénurie du cheptel varie entre 20 % et 25 %.

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