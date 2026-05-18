Tunisie: Les agriculteurs alertent sur la vente de moutons du sacrifice sur Instagram

Le Président de la Syndicat Tunisien des Agriculteurs, Midani Dhaoui, a estimé que l'achat des moutons de l'Aïd, via le réseau social « Instagram », était inacceptable, appelant les citoyens à se diriger plutôt vers les marchés hebdomadaires. Cette déclaration a été faite lors de son intervention sur la radio.

Il a souligné qu'une hausse des prix des moutons de 100 à 150 dinars par rapport à l'année dernière était considérée comme acceptable, expliquant en revanche qu'il était inadmissible que l'augmentation atteigne 500 dinars pour un seul agneau.

Le Président du syndicat a, ainsi, appelé le citoyen à faire preuve de discernement et à acheter un sacrifice abordable, dont le prix varie entre 900 et 1 500 dinars, signalant au passage que l'éleveur a déjà vendu son cheptel depuis deux mois au profit des intermédiaires.

Dhaoui a également fait remarquer que le pouvoir d'achat du citoyen ne permettait pas l'acquisition de moutons à des prix exorbitants, selon son estimation.

Enfin, il a indiqué que malgré la baisse du cheptel, les bêtes restent disponibles sur les marchés, rappelant que les besoins des familles tunisiennes s'élèvent à environ 950 000 têtes, tandis que le taux de pénurie du cheptel varie entre 20 % et 25 %.