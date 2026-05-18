Tunisie: STNDT - Seulement 40 % des patients hypertendus suivent un traitement

Seulement 40 % des patients hypertendus reçoivent un traitement, a indiqué dimanche le président de la Société tunisienne de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (STNDT), professeur Habib Skhiri, qui a mis en garde contre le lien étroit entre cette maladie et l'apparition de maladies rénales.

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, célébrée chaque année le 17 mai, Skhiri a ajouté qu'environ 2,4 millions de personnes en Tunisie souffrent d'hypertension, mais seulement 49 % d'entre elles ont été diagnostiquées, et que 16 % seulement des patients diagnostiqués atteignent l'objectif thérapeutique.

Ces statistiques fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport élaboré en 2025, montrent que le taux de patients hypertendus dans la tranche d'âge de 30 à 79 ans, atteint 36 %, contre 34 % au niveau mondial, a rappelé Skhiri.

« Cette maladie est facile à diagnostiquer, mais en réalité, de nombreux patients ne sont pas diagnostiqués », a-t-il précisé, ajoutant qu'il s'agit de l'une des principales causes de décès en général et d'une cause majeure de maladies cardiovasculaires.

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Les patients diabétiques, obèses, exposés au stress ou à des tensions nerveuses chroniques, ceux ayant des antécédents familiaux de maladies rénales ou d'hypertension, les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, ceux souffrant de troubles du sommeil et les fumeurs doivent surveiller régulièrement leur tension, car ils sont plus exposés à l'hypertension, a-t-il dit.

Le spécialiste a recommandé aux patients hypertendus d'adopter un mode de vie sain notamment suivre un régime alimentaire équilibré, augmenter leur consommation de potassium (présent dans les légumes et les fruits), éviter l'alcool et le tabac, et pratiquer une activité physique.

Il convient de rappeler que la STNDT organise, ce dimanche, une journée nationale de sensibilisation au dépistage précoce de l'hypertension artérielle, à partir de 9 heures du matin.

Selon un communiqué de la société, cet événement vise à sensibiliser les citoyens au lien étroit entre les troubles de la tension artérielle et la bonne santé rénale, en proposant des consultations gratuites en plus des campagnes de sensibilisation similaires dans plusieurs régions du pays.