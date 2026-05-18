Tunisie: Maladie coeliaque - Le coût des produits sans gluten élevé pour les personnes qui en souffrent

L'Association Tunisienne de la Maladie Coeliaque organise, le samedi 23 mai 2026, une journée de sensibilisation sur la maladie coeliaque. L'événement se tiendra à l'avenue Habib Bourguiba, sur la corniche de La Marsa (gouvernorat de Tunis).

L'organisation de cette initiative humanitaire s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la maladie coeliaque, célébrée le 18 mai de chaque année. Elle vise à sensibiliser le grand public à cette maladie, à ses symptômes et aux moyens de cohabiter avec elle.

Cette journée a pour objectif de communiquer avec les patients et leurs familles, et de lancer un appel aux industriels pour qu'ils fournissent des produits sans gluten. Elle vise également à sensibiliser les citoyens à la gravité de cette maladie, qui touche entre 75 000 et 100 000 Tunisiens.

Le président de l'Association Tunisienne de la Maladie Coeliaque, Mongi Ben Hariz, a appelé les autorités responsables à activer rapidement l'allocation mensuelle estimée à 130 dinars, destinée aux patients coeliaques inscrits dans le système de sécurité sociale « Amen Social ». Il a estimé que cette mesure constituerait un pas en avant vers la reconnaissance des droits des patients et de leurs familles, tout en les aidant à faire face aux coûts élevés de l'achat de produits alimentaires sans gluten.

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Fondée en 2003, l'Association Tunisienne de la Maladie Coeliaque s'efforce, à travers l'organisation de nombreux événements, de sensibiliser à la maladie et de faire connaître ses symptômes courants. Elle met également en lumière les principaux obstacles auxquels font face les personnes atteintes en Tunisie, notamment la cherté et la rareté des produits alimentaires sans gluten.

De plus, l'association discute des programmes d'aide destinés aux familles nécessiteuses, de la mise à disposition de consultations médicales et de la facilitation d'une cohabitation saine avec la maladie grâce à un régime strictement sans gluten.

Le seul traitement existant pour la maladie coeliaque consiste à suivre un régime alimentaire totalement exempt de gluten.

Les symptômes de la maladie se manifestent notamment par une diarrhée chronique ou une constipation, des douleurs et des ballonnements abdominaux, des nausées et des vomissements, ainsi que par de la fatigue, une perte de poids, des douleurs articulaires, de l'ostéoporose et un retard de croissance naturel chez les enfants.