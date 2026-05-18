Tunisie: A l'approche de la saison touristique, Mahdia fait peau neuve

17 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La ville de Mahdia a lancé une campagne nationale intitulée « Mahdia se fait belle » tout au long du mois de mai 2026. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour accueillir la nouvelle saison touristique, sous le slogan : « Conjuguer les efforts pour une Mahdia plus propre et plus belle ».

Le plan d'action municipal et citoyen s'articule autour de plusieurs axes principaux. Il comprend notamment des campagnes de nettoyage des plages, la collecte des déchets plastiques, ainsi que la dépollution du vieux port et de la zone touristique. De plus, les opérations prévoient l'entretien des pistes et des places publiques, le rafraîchissement des façades peintes en blanc et bleu afin de renforcer l'identité visuelle de la médina, l'amélioration de l'éclairage public en particulier sur la corniche et les entrées principales --, ainsi que la plantation de plantes ornementales et l'embellissement des ruelles de la vieille ville.

Il est à noter que les indicateurs touristiques à Mahdia ont connu une forte reprise et une croissance remarquable au cours du premier trimestre de l'année 2026. La région a en effet enregistré une hausse de 40,4 % du nombre de visiteurs (soit 21 137 touristes jusqu'au mois d'avril) par rapport à l'année 2025.

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Une croissance du nombre de touristes comprise entre 10 % et 15 % est attendue pour cette saison, alors que l'ensemble des unités hôtelières de la région affichent leur pleine préparation. Ces données confirment le retour en force de la destination touristique de Mahdia.

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