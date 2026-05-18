Tunisie: Semi-marathon militaire - Coup d'envoi à l'avenue Habib Bourguiba avec une participation massive des civils et des militaires

L'Administration de l'Education Physique et du Sport Militaire du ministère de la Défense Nationale a organisé, ce dimanche 17 mai 2026, le « Semi-marathon militaire » à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la création de l'Armée nationale. L'événement a vu la participation de coureurs militaires et civils.

À cette occasion, le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a souligné dans une déclaration à la Radio Nationale l'importance du rôle joué par l'institution militaire dans la formation des athlètes dans plusieurs disciplines individuelles.

Le ministre a également mis en avant l'importance des sacres et des titres remportés par le sport militaire tunisien, qui font honneur à la Tunisie lors des compétitions régionales et internationales.

« Le semi-marathon militaire s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la création de l'Armée nationale. C'est un rendez-vous sportif qui a connu une grande affluence et qui a rassemblé des athlètes civils et militaires, reflétant ainsi la confiance en l'institution militaire, habituée à organiser ce genre de manifestations », a déclaré le ministre de la Défense nationale.

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De son côté, le directeur de l'éducation physique et du sport militaire, le colonel-major Ahmed Ben Salah, a indiqué que l'administration est actuellement en train de préparer plusieurs compétitions à venir. Parmi elles figurent les Jeux mondiaux militaires, qui se dérouleront aux États-Unis en 2027, ainsi que les Jeux méditerranéens au cours de l'été 2026.