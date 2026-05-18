Tunisie: Semi-marathon militaire - Coup d'envoi à l'avenue Habib Bourguiba avec une participation massive des civils et des militaires

17 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Administration de l'Education Physique et du Sport Militaire du ministère de la Défense Nationale a organisé, ce dimanche 17 mai 2026, le « Semi-marathon militaire » à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la création de l'Armée nationale. L'événement a vu la participation de coureurs militaires et civils.

À cette occasion, le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a souligné dans une déclaration à la Radio Nationale l'importance du rôle joué par l'institution militaire dans la formation des athlètes dans plusieurs disciplines individuelles.

Le ministre a également mis en avant l'importance des sacres et des titres remportés par le sport militaire tunisien, qui font honneur à la Tunisie lors des compétitions régionales et internationales.

« Le semi-marathon militaire s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la création de l'Armée nationale. C'est un rendez-vous sportif qui a connu une grande affluence et qui a rassemblé des athlètes civils et militaires, reflétant ainsi la confiance en l'institution militaire, habituée à organiser ce genre de manifestations », a déclaré le ministre de la Défense nationale.

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De son côté, le directeur de l'éducation physique et du sport militaire, le colonel-major Ahmed Ben Salah, a indiqué que l'administration est actuellement en train de préparer plusieurs compétitions à venir. Parmi elles figurent les Jeux mondiaux militaires, qui se dérouleront aux États-Unis en 2027, ainsi que les Jeux méditerranéens au cours de l'été 2026.

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