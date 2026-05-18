Tunisie: Genève - Le pays renforce sa présence sanitaire mondiale à l'ouverture de la 79e Assemblée de l'OMS

À l'occasion du lancement de la 79e Assemblée mondiale de la santé à Genève, le ministre tunisien de la Santé, Mustapha Ferjani, a pris part ce dimanche 17 mai 2026 à la manifestation sportive internationale « Walk the Talk: The Health for All Challenge », organisée par l'Organisation mondiale de la santé avant l'ouverture officielle des travaux.

Cet événement a réuni le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ainsi que plusieurs ministres de la Santé, responsables et experts venus de différents pays autour d'un message centré sur la prévention, l'activité physique et l'adoption de modes de vie sains afin de promouvoir la santé pour tous.

La participation tunisienne à cette initiative a également constitué une opportunité d'échanges avec plusieurs responsables internationaux et ministres de la Santé, dans le but de consolider la présence de la Tunisie sur la scène sanitaire mondiale.

Selon le ministère de la Santé, cette présence s'inscrit dans une dynamique visant à développer des partenariats internationaux efficaces susceptibles de soutenir le processus de réforme du système de santé tunisien et de renforcer la coopération dans plusieurs domaines liés à la santé publique.