Congo-Kinshasa: Docteur Georges Baka - L'hypertension artérielle, un « tueur silencieux » qui préoccupe à Matadi

18 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'échelle mondiale, l'hypertension artérielle (HTA) touche un adulte sur trois et cause environ 9 millions de décès par an, soit plus de 24 000 morts par jour, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Qualifiée de « tueur silencieux », cette pathologie représente un défi majeur de santé publique, y compris dans la province du Kongo-Central.

L'hypertension artérielle se caractérise par sa nature asymptomatique, ce qui en fait une menace redoutable pour les populations qui ignorent souvent leur état de santé jusqu'à l'apparition de complications graves. Les données mondiales de l'OMS traduisent l'ampleur d'une crise sanitaire qui n'épargne pas la République démocratique du Congo.

La réponse médicale à Matadi

Pour analyser les risques, les méthodes de prévention et la prise en charge locale de cette maladie, le directeur médical adjoint à l'hôpital public de référence secondaire de Kinkanda, à Matadi, est l'invité de Radio Okapi ce lundi 18 mai. Docteur Georges Baka s'entretient avec Elise Kavira

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