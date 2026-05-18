Congo-Kinshasa: La députée Micheline Mpundu dénonce l'attaque d'un couvent et d'une école à Kasenga

La députée nationale Micheline Mpundu Lundeba a présenté, vendredi 15 mai 2026 à l'Assemblée nationale, une motion d'information pour dénoncer une attaque armée perpétrée à Kasenga, province du Haut Katanga.

Dans la nuit du 13 au 14 mai, des hommes armés non identifiés ont vandalisé le couvent des Frères Xavériens et l'école Saint-Joseph Cisaniko.

Des dégâts matériels importants et une communauté traumatisée

L'élue de la circonscription de Kasenga (Ensemble pour la République) a dressé un bilan matériel et psychologique lourd à la suite de cette incursion criminelle. Les assaillants ont brisé les vitres du couvent ainsi que celles de l'établissement scolaire, qui compte plus de 1 700 élèves.

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Au-delà des destructions physiques, des manuels scolaires, des documents administratifs et des biens meubles ont été saccagés ou emportés. « Ces incidents malheureux ont causé non seulement la panique mais aussi le traumatisme dans le chef des Frères Xavériens », a déploré Micheline Mpundu au micro de Grace Amzati.

Les failles sécuritaires pointées du doigt

La parlementaire s'interroge sur l'efficacité du dispositif sécuritaire local. Elle s'étonne que des inciviques aient pu cibler aussi facilement ces installations religieuses et scolaires, malgré la présence de nombreuses barrières militaires érigées à travers la cité de Kasenga.

Appel à l'action du gouvernement

Face à cette situation, la députée sollicite l'intervention urgente du Bureau de l'Assemblée nationale afin de pousser le gouvernement à agir sur trois axes :

La réhabilitation des infrastructures scolaires et religieuses détruites ;

Le dédommagement des Frères Xavériens pour les biens meubles détruits ou volés ;

Le rappel à l'ordre des services de sécurité, particulièrement la Police nationale congolaise (PNC), quant à leur mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens.

Micheline Mpundu réclame également l'ouverture immédiate d'une enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur cette attaque.