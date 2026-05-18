Sénégal: La Tabaski prévue jeudi 28 mai, selon la CONACOC

18 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La fête musulmane de l'Aid-el-Kebir ou Tabaski sera célébrée jeudi 28 mai, a annoncé la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC).

Dans un communiqué rendu public dimanche, elle dit avoir arrêté cette date après avoir recueilli toutes les informations venant de ses 485 représentants dans les différentes localités du pays.

"Et en accord avec toutes les familles religieuses et tous les Imams des 14 régions et 46 départements", précise la CONACOC dans son communiqué, il résulte que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du territoire national.

Par conséquent, indique-t-elle, la fête de tabaski aura alors lieu le jeudi 28 mai 2026.

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