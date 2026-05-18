Sénégal: Les populations invitées à vérifier leur tension artérielle

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) a invité les populations à vérifier leur tension artérielle, rappelant que l'hypertension, une pathologie fréquente, peut être grave si elle n'est pas traitée.

"L'hypertension artérielle est fréquente, mais peut être grave si elle n'est pas traitée. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle peuvent ne pas ressentir de symptômes. La seule façon de le savoir est de faire vérifier sa tension artérielle", a souligné le ministère dans un communiqué, rendu public, dimanche 17 mai, marquant la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle.

Le document rappelle que l'hypertension correspond à une pression trop élevée dans les vaisseaux sanguins (140/90 mmHg ou plus).

Parmi les facteurs qui augmentent le risque d'avoir une pression artérielle élevée, figure l'âge avancé, plus de 45 ans chez l'homme et plus de 55 ans chez la femme.

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A cela s'ajoutent le sexe et les antécédents familiaux précoces, selon le communiqué, soulignant qu'en plus de ces facteurs de risque, l'hypertension artérielle est aussi associée au diabète, au taux de cholestérol élevé, sans oublier, le tabagisme actif ou passif, le sevrage tabagique de moins de trois ans ainsi que l'alimentation trop salée et/ou très grasse.

La consommation d'alcool, le surpoids ou obésité et la sédentarité favorisent également l'hypertension artérielle.

Concernant le traitement, il est recommandé de changer de mode de vie en adoptant des mesures hygiéno-diététiques pour aider à réduire l'hypertension artérielle. Il faut aussi prendre les médicaments prescrits, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

S'agissant de la prévention, des mesures d'hygiène et génétiques sont recommandées, allant de la réduction de la consommation de sel (< 5 g/jour), à une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, en passant par la pratique régulière d'une activité physique, l'arrêt du tabac et la limitation de l'alcool.

L'hypertension artérielle non traitée peut entraîner de lourdes complications, parmi lesquelles les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les crises cardiaques, l'insuffisance cardiaque, les maladies rénales chroniques, les atteintes oculaires et le déclin cognitif.

Au Sénégal, l'enquête sur la prévalence des maladies non transmissibles dénommée (STEPS) 2024 révèle une prévalence de l'HTA de 24,5 % chez les personnes âgées de 18 à 69 ans. Cette proportion augmente avec l'âge, atteignant 42,9 % chez les 44-59 ans et 57,4 % chez les 60-69 ans.

Les maladies non transmissibles représentent, par ailleurs, 53 % des décès au Sénégal, selon le profil pays 2019 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).