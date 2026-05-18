Sénégal: Divers sujets au menu des quotidiens

revue de presse

Dakar — Les quotidiens reçus, lundi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS), traitent divers sujets se rapportant aux préparatifs de la fête de Tabaski, au phénomène du vol de bétail et à la randonnée organisée par Pastef dans les rues de Dakar.

Le Soleil rapporte qu'à moins de deux semaines de la Tabaski, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, s'est rendu à Médina Ndiathbé dans le département de Podor (nord), principal point d'entrée du bétail mauritanien.

À la date du 15 mai 2026, 584.418 moutons sont enregistrés, signe d'un bon approvisionnement du marché, indique le journal, relevant que les éleveurs sont hantés par le vol de bétail.

Le quotidien L'As se fait l'écho de "l'ampleur" de ce phénomène dans sa livraison du jour.

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"Le phénomène du vol de bétail reste plus que jamais préoccupant au Sénégal. Selon l'Association pour la protection des productions animales et de lutte contre le vol de bétail au Sénégal (APPAL/VB), il constitue 62% des infractions commises durant l'année 2025 avec plus de 1 062 têtes volées. L'association s'est d'ailleurs retrouvée ce week-end au foirail de Thiès, lieu symbolique en cette veille de Tabaski, pour tirer la sonnette d'alarme et demander l'application de la loi criminalisant le vol de bétail", écrit la publication.

Concernant la Tabaski, le journal note que la fête sera célébrée au Sénégal, "dans la division", les 27 et 28 mai.

En politique, Le Soleil signale que le Pastef prépare deux grands évènements au courant du mois de juin.

"Le premier est le Congrès du parti qui est prévu le 6 juin prochain où il sera question de désigner le président du parti. Le lendemain, 7 juin, ce sera l'investiture de Ousmane Sonko. Abass Fall, maire de Dakar et responsable du parti, l'a dit hier, dimanche, à l'issue de la grande randonnée patriotique organisée dans les rues de Dakar", indique le journal.

Selon Les Echos, "la randonnée patriotique organisée par la coordination Pastef Dakar s'est transformée en véritable démonstration de force politique en faveur de Ousmane Sonko".

"Entre bain de foule incontrôlable, slogans réclamant sa candidature pour 2029 et piques lancées contre l'opposition comme contre certains alliés de la coalition Diomaye Président, les responsables du parti ont affiché leur volonté de préparer dès maintenant +l'investiture populaire+ du leader de Pastef. Une mobilisation qui relance le débat sur les ambitions présidentielles au sommet du pouvoir", écrit le journal.

WalfQuotidien note que le leader de Pastef/Les patriotes et ses camarades "amorcent une nouvelle étape. Après deux ans d'hibernation liée à des divergences politiques internes, ils veulent reprendre en main le débat public et, par ricochet, rattraper le temps perdu".

"Plusieurs signes annoncent cette nouvelle perspective, notamment la randonnée pédestre organisée, hier, par le maire de Dakar, une série de conférences des instances du parti, des conclaves entre certains leaders, etc., et la rencontre au domicile de Ousmane Sonko", explique Walf.

La publication ajoute : "Au-delà du congrès du 6 juin prochain, d'autres sujets ont été abordés. Il s'agit, entre autres, de la remobilisation des troupes, l'occupation de l'espace publique dominée depuis deux ans par Thierno Alassane Sall et les autres. A huit mois des élections territoriales, Pastef semble être dans une course contre la montre pour rattraper les deux années perdues".