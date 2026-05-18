Sénégal: Rugby - Les Panthères de Yoff dominent le KRAC et filent en demi-finales de la Coupe nationale

18 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Panthères de Yoff se sont qualifiées, dimanche, pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal de rugby 2026, en battant (41-20) le Kocc Barma Rugby Athletic Club (KRAC) de Thiès au terme d'un quart de finale disputé au Camp Général Mountaga Diallo de Bel-Air.

Dans une rencontre marquée par une forte intensité physique et tactique, les Yoffois ont rapidement imposé leur rythme face à une formation thiéssoise combative mais finalement dépassée dans les moments décisifs.

Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont livré un duel rugueux, multipliant les impacts et les phases de conquête. Entre mêlées disputées, regroupements au sol et longues séquences de conservation, le match s'est joué sur un rythme soutenu devant un public attentif installé autour du terrain militaire de Bel-Air.

Les Panthères de Yoff ont progressivement pris l'ascendant grâce à une meilleure maîtrise collective et à des offensives plus tranchantes. Malgré une défense disciplinée du KRAC, les Yoffois sont parvenus à exploiter les espaces et à accélérer le jeu dans les moments clés.

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Le KRAC de Thiès a toutefois opposé une belle résistance, répondant par des séquences défensives solides et quelques tentatives de percée. Mais au fil des minutes, la pression constante exercée par les Panthères a fini par faire céder l'organisation thiéssoise.

Déjà devant à la pause (29-13), les joueurs de Yoff ont su gérer leur avantage au retour des vestiaires, maintenant leur domination jusqu'au coup de sifflet final.

Avec cette victoire (41-20), les Panthères de Yoff décrochent la dernière place qualificative pour les demi-finales et rejoignent l'Association sportive des forces armées (ASFA), S'en Fout Le Score et Diambars XV dans le dernier carré de la compétition.

Au terme de la rencontre, la joie des Yoffois contrastait avec la déception visible dans les rangs du KRAC, dont les joueurs quittaient la pelouse avec amertume après une prestation courageuse mais insuffisante pour poursuivre l'aventure.

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