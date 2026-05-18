Sénégal: Richard-Toll - 353 femmes et jeunes formées en saponification et aux métiers de l'audiovisuel

Richard-Toll — La commune de Richard-Toll a abrité, dimanche, une cérémonie de remise de certificats à 353 récipiendaires, dont 200 femmes formées en saponification et 150 jeunes initiés en audiovisuel, a constaté l'APS.

Cette formation a été initiée par Aïssatou Sow, cheffe du service départemental de la famille, en partenariat avec la mairie de Richard-Toll et l'ONG MON-3.

"Notre ambition est d'offrir aux femmes et aux jeunes de véritables opportunités de réussite à travers des formations de qualité adaptées aux besoins du marché du travail. C'est dans ce cadre que nous avons remis aujourd'hui des attestations à 200 femmes formées en saponification et à 153 jeunes formés en audiovisuel", a déclaré Mme Sow.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des attestations aux bénéficiaires, en présence du maire de Richard-Toll, Amadou Mame Diop, et de l'adjoint au préfet de Dagana, Landing Diatta, elle a signalé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes et de l'accompagnement des jeunes en quête d'emploi.

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Elle a précisé que le programme destiné aux femmes, déroulé sur une période de deux mois, leur a permis d'acquérir des compétences pratiques en saponification.

Pour la formation des jeunes, elle a été organisée sur dix jours et portait sur l'audiovisuel, le développement personnel et la communication, selon l'initiatrice.

Cette cérémonie témoigne de la "détermination des participants à se doter d'outils nécessaires" pour réussir leur insertion professionnelle, a-t-elle salué.

Le maire de Richard-Toll, Amadou Mame Diop, a déclaré que cette initiative est un "véritable levier de développement local".

"La formation est une clé essentielle de la réussite. Elle s'inscrit pleinement dans notre politique de promotion de l'emploi, de soutien aux femmes et d'accompagnement des jeunes", a affirmé l'ancien président de l'Assemblée nationale.

Il a rappelé que les femmes constituent un moteur important de l'économie locale à travers les activités génératrices de revenus et les projets qu'elles portent dans la commune.

Le maire a assuré que la municipalité continuera à mettre en place des mécanismes d'accompagnement au profit des femmes et des jeunes, afin de favoriser leur autonomisation économique.