Sénégal: Festival de Jazz - Une clôture en apothéose pour célébrer la richesse culturelle de Saint-Louis

18 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis s'est clôturée ce week-end dans une ambiance festive, célébrant de la plus belle des manières la richesse culturelle de la capitale nord du Sénégal, ville tricentenaire.

Le traditionnel "Takussanu Ndar", carnaval emblématique mettant en valeur le patrimoine de la ville, a été organisé samedi en marge des concerts.

Ce moment fort a été marqué par le défilé des Signares, femmes métisses issues de l'ancienne bourgeoisie saint-lousienne. Ce défilé a mis en lumière leur élégance légendaire et la beauté de leurs tenues traditionnelles.

La grande parade de voitures anciennes à travers les rues de l'Île a également offert un spectacle unique aux festivaliers.

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Sur la grande scène "In" de la place Baya, la soirée de clôture des concerts a été magistrale pour cette 34e édition.

Le musicien et compositeur belge Bo Van Der Werf et le percussionniste sénégalais Khadim Niang y ont livré une prestation envoûtante, fusionnant improvisations de notes de jazz et rythmes traditionnels.

Entre traditions, cortège de véhicules d'époque et performances musicales de haut vol, la 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis a tenu toutes ses promesses.

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