Afrique de l'Ouest: Tournoi de la CEDEAO - Les lutteurs sénégalais conservent leur titre

18 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les lutteurs sénégalais ont remporté, dimanche soir à Banjul (Gambie), la médaille d'or de la 14e édition du Tournoi de lutte de la CEDEAO (TOLAC).

En finale par équipe, les Sénégalais ont battu (3-2) les Nigerians. Ils avaient remporté la médaille d'or en 2025.

En individuel, le Sénégal a décroché trois médailles d'or et deux en bronze.

Ngagne Sène (120 kg), Siny Sembène (100 kg), Mbaye Diop (75 kg) ont remporté les médailles d'or dans leur catégorie.

Safiétou Goudiaby et Khady Ndiandy ont décroché, chacune, une médaille de bronze.

Les lutteurs sénégalais font mieux que l'édition précédente. En 2025, ils avaient remporté quatre médailles d'or et une en bronze.

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