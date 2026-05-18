Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA-A U20 - Les Lioncelles sacrées pour la troisième fois consécutive

Dakar — Le Sénégal a décroché, dimanche, pour la troisième fois consécutive, le titre du tournoi féminin de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) des moins de 20 ans, en s'imposant lors de la dernière rencontre de la compétition par 3 buts à 0 face à la Guinée-Bissau, pays hôte.

Les buts sénégalais ont été marqués par Seynabou Mbengue (34e), Adama Diouf (57e) et Aïssatou Ndiaye (81e). Il s'agit de la quatrième victoire de l'équipe du Sénégal en autant de sorties dans ce tournoi.

La compétition a regroupé le Sénégal (tenant du titre), la Guinée-Bissau (pays hôte), le Liberia, le Mali et la Gambie.

Elle s'est déroulée sous forme de championnat en une poule unique. Chaque équipe affronte les autres une seule fois, et celle qui termine en tête du classement est sacrée championne.

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Les filles d'Abatalib Fall ont frappé fort lors de la première rencontre face à la Gambie en s'imposant 2 buts à 0, avant de dominer, sur le même score, le Liberia. Les Lioncelles ont ensuite largement battu les Maliennes 4 buts à 0 lors de l'avant-dernière journée.

L'attaquante sénégalaise Sokhna Nogaye Pène, auteure de cinq buts en quatre journées, est la meilleure buteuse du tournoi.

Son efficacité remarquable a porté le Sénégal tout au long de la compétition, après avoir ouvert son compteur dès la première rencontre face à la Gambie.

La pensionnaire de l'AS Bambey a ensuite confirmé contre le Liberia en signant un doublé, avant de poursuivre sur la même dynamique lors du match remporté face au Mali (4-0), jeudi dernier.

Elle a participé à la fête en inscrivant un doublé sur penalty (69e, 90e), démontrant sa maîtrise, son efficacité et son sang-froid devant le but.

Ses performances constantes et son impact dans les moments clés lui ont valu le titre de femme du match à deux reprises, contre le Liberia et le Mali.

Sokhna Nogaye Pène s'est imposée, au final, comme l'une des révélations majeures de la compétition.

Avec ce parcours sans faute, les Lioncelles ont obtenu un troisième sacre consécutif.