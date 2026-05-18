Sénégal: Matam - Des activités de prospection de phosphate suspendues dans la commune des Agnam

Agnam (Matam) — Le gouverneur de la région de Matam (nord), Saïd Dia, a annoncé la suspension des activités de prospection de phosphate sur un site situé dans la commune des Agnam, suite à des "actes de vandalisme" ayant causé la destruction d'une machine chargée de faire ce travail pour une entreprise minière.

"Nous tous nous avons constaté qu'il y a eu des actes de vandalisme, ce qui a détruit la machine chargée de faire la prospection pour le compte d'une entreprise minière. C'est pourquoi, il y a forcément une suspension des activités pour remettre tout à l'endroit et reprendre les activités", a dit le chef de l'exécutif régional.

Il s'exprimait dimanche au terme d'une réunion avec les maires des communes des Agnam, Mouhamadou Ngom dit Farba, de celle de Dabia, Yaya Abdoul Kane, et de Oréfondé, Amadou Yéro Bâ.

Des chefs de village, des conseillers municipaux, des représentants de jeunes et de femmes ont pris part à cette réunion, en présence du directeur général des Mines, Ibrahima Gassama.

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Cette rencontre fait suite aux affrontements survenus vendredi entre des riverains de la mine et des éléments de la gendarmerie, occasionnant la destruction du matériel de l'entreprise Amafrique, en charge de faire la prospection du phosphate.

M. Dia a fait savoir qu'il va, dans les prochains jours, convoquer une nouvelle réunion à laquelle va participer la société minière pour qu'elle informe de l'évolution de la situation concernant le matériel détruit.

"Nous espérons donner une suite positive à cette affaire pour voir si la prospection peut se poursuivre en présence des populations", a soutenu le gouverneur.

Selon lui, cette réunion a permis de clarifier plusieurs choses, tout en faisant comprendre aux populations que l'entreprise n'est pour le moment que "dans une phase de prospection et non d'exploitation".

De leur côté, les populations de la commune des Agnam ont campé sur leur position de départ et disent s'opposer à toute forme prospection ou exploitation de phosphate dans cette zone, estimant que le site choisi peut servir d'habitation dans l'avenir.