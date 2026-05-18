Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Lamine Camara brille, Ismaila Sarr et d'autres Sénégalais en grande forme

Dakar — Lamine Camara, auteur d'un doublé avec Monaco, fait partie des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, aux côtés d'Ismaila Sarr, Ilay Camara et Issa Soumaré, également buteurs avec leurs équipes respectives, Habib Diarra s'étant illustré avec une passe décisive.

Après sa deuxième place au prix "Prix Marc-Vivien Foé" décerné par Radio France Internationale et France 24, derrière le Malien Mamadou Sangaré, Lamine Camara poursuit tranquillement sa progression.

Il a été double buteur, dimanche, contre Strasbourg, mais sa performance n'a pas suffi à offrir la victoire à Monaco, battu 5-4 au terme d'un match spectaculaire de la 34e journée de la Ligue 1 française face au club alsacien. Il s'agit de son troisième but de la saison en championnat.

Monaco termine à la 7e place et se qualifie pour la Ligue Europa Conférence de l'UEFA.

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Le milieu de terrain sénégalais, 23 ans, pourrait ne pas évoluer la saison prochaine en Ligue 1 françaises, ses performances ayant attiré l'attention de plusieurs clubs européens.

Selon plusieurs médias spécialisés, le club anglais de Liverpool FC suit attentivement son évolution. D'autres formations comme l'Atlético de Madrid, Fenerbahçe SK, Newcastle United et Sunderland AFC surveilleraient également le joueur formé à Génération Foot.

Dans le même championnat, Issa Soumaré, du Havre (14e), s'est également distingué lors de la réception de Lorient (9e), aux côtés notamment de Bamba Dieng. Soumaré a scellé la victoire de son équipe à la 62e minute. Il signe ainsi son 8e but de la saison, auquel s'ajoutent 5 passes décisives.

Bamba Dieng a manqué un penalty en fin de première période, tandis que son compatriote Abdoulaye Faye a inscrit un but contre son camp.

L'équipe de l'Olympique de Marseille, dirigée par le technicien sénégalais Habib Bèye, s'est imposée contre Rennes (3-1), décrochant une place en Ligue Europa.

Le RC Lens d'Abdallah Sima s'est qualifié pour la Ligue des champions, tandis que Lyon de Moussa Niakhaté disputera les barrages.

Nice, avec Yehvann Diouf et Antoine Mendy, a terminé 16e et jouera un barrage contre Saint-Étienne les 26 et 29 mai. Metz, avec sa colonie de joueurs sénégalais, est relégué en Ligue 2.

En Angleterre, Ismaila Sarr a de nouveau été décisif avec Crystal Palace lors de la 37e journée de Premier League. Il a inscrit un penalty dès la 6e minute contre Brentford. Il compte désormais 21 buts toutes compétitions confondues.

Sarr est actuellement le meilleur buteur de la Ligue Conférence avec neuf réalisations. Son équipe disputera la finale de la compétition le 27 mai à 19h GMT contre le club espagnol Rayo Vallecano, où évolue Pathé Ciss.

Ses compatriotes en Premier League, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Guèye, se sont inclinés face à Sunderland, où Habib Diarra s'est illustré comme passeur décisif.

Battu 3-1 par Newcastle, West Ham United d'El Hadji Malick Diouf est en danger et voit son objectif de se maintenir s'éloigner un peu plus. Chelsea, sans Mamadou Sarr, a perdu la finale de la FA Cup contre Manchester City (0-1).

En Espagne, Villarreal CF de Pape Guèye s'est incliné face à Rayo Vallecano, mais conserve sa troisième place en Liga.

En Belgique, Ilay Camara a permis à RSC Anderlecht d'arracher le nul face à Malines (2-2).

En Arabie saoudite, Al-Nassr de Sadio Mané a perdu la finale de la Ligue des champions d'Asie 2 face à Gamba Osaka (0-1).

Quatre Sénégalais champions nationaux, un vainqueur de la Ligue des champions d'Asie, un futur champion

Ibrahim Mbaye est champion de France avec le Paris Saint-Germain. Il est ainsi le quatrième Sénégalais sacré champion cette saison, après Nicolas Jackson et Bara Ndiaye (Bayern Munich) et Ismaïla Jakobs (Galatasaray).

Sadio Mané et Al-Nassr, en Arabie saoudite, peuvent également encore décrocher le titre de champion, sept ans après leur dernier sacre de leur club en Saudi Pro League.

À une journée de la fin du championnat, Al Nassr est leader avec 83 points, devant Al-Hilal de Kalidou Koulibaly (78 points, mais avec un match en moins).

Le club saoudien doit par ailleurs disputer la finale de la Coupe du Roi des champions vendredi.

Édouard Mendy, le portier sénégalais évoluant dans le même championnat, a remporté son deuxième trophée consécutif en Ligue des champions d'Asie.