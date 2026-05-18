Afrique: Championnats d'Afrique d'athlétisme - Saly Sarr conserve son titre et offre une cinquième médaille au pays

Dakar — La spécialiste sénégalaise du triple saut, Saly Sarr, a conservé son titre de championne d'Afrique en remportant dimanche la finale de la discipline aux championnats d'Afrique d'athlétisme 2026 à Accra, offrant au Sénégal une cinquième médaille, dont une deuxième en or dans cette compétition.

La championne d'Afrique 2024 à Douala (14,06 mètres) a conservé sa couronne grâce à un saut de 14,79 mètres à l'issue de la finale du triple saut de cette édition des championnats d'Afrique qui se déroule à Accra.

Saly Sarr améliore ainsi de 9 cm le saut (14,70 mètres) qui lui avait valu le titre de vice-championne du monde en salle 2026, le 21 mars dernier.

Elle avait déjà battu son propre record personnel (14,55 mètres) de 15 centimètres, après avoir égalé cette marque lors du meeting d'athlétisme de Moscou, début février.

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En novembre 2025, l'athlète sénégalaise avait remporté la médaille d'or du triple saut féminin avec un bond de 14,52 mètres, lors des sixièmes Jeux de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie saoudite.

Saly Sarr avait aussi terminé sixième lors de la finale du triple saut aux championnats du monde d'athlétisme en septembre 2025.

Elle n'avait cependant pas réussi à se qualifier pour la finale des Jeux olympiques de Paris 2024.

Cette performance de l'athlète de 23 ans offre au Sénégal une deuxième médaille d'or et une cinquième médaille dans ces championnats d'Afrique, édition 2026, dont deux en argent et une autre en bronze.

Dans la même discipline, son compatriote Amath Faye a également décroché l'or avec un bond "exceptionnel" de 17 mètres.

Il avait déjà remporté la médaille de bronze au saut en longueur avec un bond de 8 mètres.

Dans le même concours, Lys Mendy a décroché l'argent avec un saut de 8,07 mètres.

En revanche, le sprinteur Louis-François Mendy a perdu son titre de champion d'Afrique du 110 mètres haies, en terminant deuxième de sa finale avec un chrono de 13"81.