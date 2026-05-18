Tunisie: Ligue des champions de la CAF-Match finale aller - Mamelodi Sundowns bat l'AS FAR

Mamelodi Sundowns s'est imposé à domicile face à l'AS FAR sur le score de 1-0, ce dimanche, lors de la manche aller de la finale de la Ligue des champions de la CAF.

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 37e minute de la première période par Aubrey Modiba, auteur d'un superbe coup franc direct qui a trompé le gardien du club marocain.

À l'issue de cette première manche, l'AS FAR sera contrainte de s'imposer avec deux buts d'écart lors du match retour prévu le dimanche 24 mai 2026 devant son public, afin de décrocher le deuxième titre continental de son histoire et retrouver les sommets africains après 41 ans d'attente.

La rencontre a également été marquée par une interruption inhabituelle au début de la seconde période. Le coup d'envoi de la reprise a en effet été retardé d'environ 25 minutes à la suite d'une panne soudaine du système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). L'arbitre Jean-Jacques Ndala a finalement autorisé la reprise du match après le rétablissement de la technologie, intervenu 23 minutes plus tard.